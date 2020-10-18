محمد علاء شخصية عصاميه في مسلسل"واقع افتراضي"

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يشارك الفنان محمد علاء في مسلسل "واقع افتراضي" للنجم أحمد صلاح حسني والذي ينتمي إلي نوعية الأعمال 45 حلقه ليكون اسماً مؤقتاً للعمل والذى انطلق تصويره من قبل 10 أيام على أن يتم إختيار الإسم النهائى للعمل بالتزامن مع عمليه التصوير التى تسير بشكل مستمر خاصة أن صناع المسلسل يرغبون فى تسريع عملية التصوير مع مراعاة إتخاذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا داخل اللوكيشن حين أن يتم الإنتهاء من جميع مشاهد العمل قبل نهاية العام الجارى حتي أن يتم تحديد ميعاد عرضه علي أحد القنوات الفضائية بالإتفاق مع الشركة المنتجة.



أكد علاء بأنه يقدم شخصية جديدة عليه ولم يقدمها من قبل بأن يدعي أسمه طارق ويعمل تاجر قماش وتدور محور شخصيته بأنه شخص عصامي معتمداً على نفسه في بناء شخصيته منذ الصغر فيتحقق ذلك من خلال قوة إرادته وعزيمته الصادقة في الوصول إلى هدفه وغيرها من الأحداث .



أضاف علاء بأن جذبته فكره العمل ومحاور التشويق والإثارة لديها فهذا ما جعله يندهش عند قراءة أسكريبت العمل بالإضافة إلي الإسلوب المحترف المتبع أثناء التصوير بأخذ كادرات فنيه مبهره وذلك تحت قيادة الرؤية إلاخراجيه المبدعه فمما جعله بأن يتعامل مع كل مشهد في العمل بمثابة ماستر سين وهذا ما سيتم ملاحظته للجمهور حين عرض العمل قريبًا.



جدير بالذكر بأن مسلسل "واقع افتراضي" يتضمن نخبه من النجوم إلا وهم الفنان أحمد صلاح حسنى ، إيمان العاصى ، محمد علاء ، أماني كمال ، أحمد جمال سعيد ، محمد علي رزق ، إيناس كامل ، مى القاضى ، إسلام جمال ، سامية الطرابلسى ، مها أبو عوف ، محمود حافظ وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج.



علي الجانب الآخر يشارك الفنان محمد علاء في فيلم "قمر 14" ومن المتوقع عرضه قريبًا بدور العرض السينمائي والذي تدور أحداثه فى إطار رومانسى ويضم 5 خطوط درامية ولكل خط حكاية مختلفه عن الأخري ويقدم بطولتها عدد من النجوم السوبر ستار ف تأتى قائمة أبطال الحكايات كالتالى: الحكاية الأولى: غادة عادل، عارفة عبد الرسول، محمد مهران، والثانية: أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد جمعة، والثالثة: أحمد مالك، بيومى فؤاد، مى الغيطى، والرابعة: دينا الشربينى، أحمد الفيشاوى، محمد علاء ، ليلى عز العرب، والخامسة: خالد النبوى ، شيرين رضا وهو من إنتاج شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج أحمد السبكي ومن سيناريو وحوار محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري.