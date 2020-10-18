بعد إنهاء تعاقده مع نجوم ريكوردز..شاهد أحدث ظهور لرامي جمال

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نشر الفنان رامي جمال صورة جديدة له وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".



وعلق رامي على الصورة قائلة: "صباح الخير علي الحبايب" ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.



أعلن اليوم الفنان رامي جمال عن انتهاء تعاقده مع شركة نجوم ريكوردز بعد تعاون استمر 8 سنوات، من خلال تغريدة له بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.



وغرد رامي جمال قائلا :" النهارده وبعد عشره ٨ سنوات اقدر اقول شكرا علي وجودكم في مرحله مهمه في حياتي عملنا فيهم اربع ألبومات سوا ".



وأضاف :"بس سنه الحياه ان كل واحد لازم يخوض مرحله وتجربه جديده اتمنالكم واتمني لنفسي فيها النجاح وتاني بشكركم فرد فرد واشوفكم علي خير ".





وطرح رامي جمال ألبوم "أنا لوحدي" مطلع العام الجاري، والذي ضم أغنية " سقف" التي كانت اكثر اغنيات الالبوم نجاحا على الاطلاق وحققت 45 مليون مشاهدة وتصدرت التريند.



وظهر في الكليب كل من أحمد السقا، إسعاد يونس، عمرو يوسف، هشام جمال، حمدي الميرغني، حسن الرداد، علي ربيع، محمد أوس أوس، شيماء سيف، محمد عبد الرحمن، الشيف علاء الشربيني، عمرو سعد، هنادي مهني ،أحمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، كريم عبد العزيز، حمادة هلال، أكرم حسني، هشام عباس، نسمة عبد العزيز، ومن نجوم الرياضة شيكابالا، عمرو السولية، طارق حامد، رمضان صبحي، أحمد الشيخ، محمود علاء، حسني عبد ربه، حسين السيد، حسين الشحات، بجانب عدد من الإعلامين مثل إنجي عليـ إبراهيم فايق، هاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن، والملحن بلال سرور، والموزع توما.



أغنية " سقف " من كلمات مصطفى حسين وألحان بلال سرور وتوزيع توما والأغنية ضمن أغانى ألبومه الجديد " انا لوحدى ".