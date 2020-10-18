مرتضى منصور أمام القضاء الإدارى: "أدخلت 91 مليون جنيه لنادي الزمالك"

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:44 م
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أمام محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، في جلسة الطعن علي قرار اللجنة الأولمبية التى ألزمت نادي الزمالك بعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد، أنه لن يسمح بالمساس بكيان نادي الزمالك، وذلك بعد أن ترك النادي ممدوح عباس مدين بمليار جنيه.

وأضاف أنه وقام ببناؤه من جديد ليكون نادي كبيرًا، فضلًا عن قدرته علي إدخال ٩١ مليون جنيه بحساب النادي بعد أن تولي رئاسته، كما أن قرار اللجنة غير دستوري لامتلاكه حصانه برلماني، ولا يوجد نص بلائحة اللجنة الأولمبية يعاقب رؤساء الأندية..

وعقب انتهاء حديثه أمام، نشبت مشادة كلامية بين مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، ومحامي اللجنة الاولمبية بعد اتهامه للاخير بالتزوير، مما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة لإصدار القرار.

فيما تم تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدم سماح الأمن بدخول المتقاضين او الزائرين دون كمامة، مع التزام التباعد الاجتماعي بين المتواجدين بالقاعات وبالخارج.

كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 اكتوبر الجارى، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، مما دعي مرتضي منصور باللجوء لمجلس الدولة لإقامة دعويين طعنًا علي القرار الصادر.

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