مرتضى منصور أمام القضاء الإدارى: "أدخلت 91 مليون جنيه لنادي الزمالك"

مرتضى منصور أمام القضاء الإدارى: "أدخلت 91 مليون جنيه لنادي الزمالك"
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:44 م
هدير حمزة
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أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أمام محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، في جلسة الطعن علي قرار اللجنة الأولمبية التى ألزمت نادي الزمالك بعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد، أنه لن يسمح بالمساس بكيان نادي الزمالك، وذلك بعد أن ترك النادي ممدوح عباس مدين بمليار جنيه.
وأضاف أنه وقام ببناؤه من جديد ليكون نادي كبيرًا، فضلًا عن قدرته علي إدخال ٩١ مليون جنيه بحساب النادي بعد أن تولي رئاسته، كما أن قرار اللجنة غير دستوري لامتلاكه حصانه برلماني، ولا يوجد نص بلائحة اللجنة الأولمبية يعاقب رؤساء الأندية..
وعقب انتهاء حديثه أمام، نشبت مشادة كلامية بين مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، ومحامي اللجنة الاولمبية بعد اتهامه للاخير بالتزوير، مما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة لإصدار القرار.
فيما تم تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدم سماح الأمن بدخول المتقاضين او الزائرين دون كمامة، مع التزام التباعد الاجتماعي بين المتواجدين بالقاعات وبالخارج.
كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 اكتوبر الجارى، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، مما دعي مرتضي منصور باللجوء لمجلس الدولة لإقامة دعويين طعنًا علي القرار الصادر.
وأضاف أنه وقام ببناؤه من جديد ليكون نادي كبيرًا، فضلًا عن قدرته علي إدخال ٩١ مليون جنيه بحساب النادي بعد أن تولي رئاسته، كما أن قرار اللجنة غير دستوري لامتلاكه حصانه برلماني، ولا يوجد نص بلائحة اللجنة الأولمبية يعاقب رؤساء الأندية..
وعقب انتهاء حديثه أمام، نشبت مشادة كلامية بين مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، ومحامي اللجنة الاولمبية بعد اتهامه للاخير بالتزوير، مما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة لإصدار القرار.
فيما تم تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدم سماح الأمن بدخول المتقاضين او الزائرين دون كمامة، مع التزام التباعد الاجتماعي بين المتواجدين بالقاعات وبالخارج.
كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 اكتوبر الجارى، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، مما دعي مرتضي منصور باللجوء لمجلس الدولة لإقامة دعويين طعنًا علي القرار الصادر.