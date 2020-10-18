خام برنت يرتفع 0.2% خلال تعاملات الأسبوع

سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية مع نهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة، يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت أنشطة عقود خام برنت بنسبة طفيفة بلغت 0.2% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وإرتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر نوفمبر2020 بنسبة 0.7%، وسجلت أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة 42.93 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام برنت وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.88 دولار للبرميل.

وتخطط دول "أوبك+" لتقليص تخفيضات الإنتاج في مطلع يناير المقبل. وتخفض المجموعة حاليا الإنتاج بواقع 7.7 مليون برميل يوميا للمساهمة في تحقيق توازن في السوق ودعم الأسعار وخفض المخزونات.

وأنهت لجنة فنية تابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منتجين للنفط، المجموعة المعروفة بأوبك+، اجتماعها يوم الخميس الماضي وأبدت قلقها بشأن ارتفاع إمدادات النفط في الوقت الذي تقيد فيه قيود اجتماعية لكبح كوفيد-19 استهلاك الوقود وفقا لرويترز.

ومن المقرر عقد اجتماع لأوبك+ في الثلاثين من نوفمبر والأول من ديسمبر لوضع السياسات.