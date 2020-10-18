محمود البزاوى ينضم لأسرة "إسعاف يونس"

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انضم الفنان محمود البزاوي، لفريق عمل مسلسل "إسعاف يونس"، الذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.



يشار إلى أن "إسعاف يونس" بطولة محمود البزاوي، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني.



يذكر أن آخر أعمال محمود البزاوى مسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبرى، وأحمد مجدى، ومحمود البزاوي، ومحمد دياب، وهبة مجدى، وأيتن عامر، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.