تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.61% في ختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث خسر مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.61% خاسراً 13.41 نقطة ليغلق عند مستوى 2181.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 134.2 مليون سهم محققة ما قيمته 91.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1816 صفقة لعدد 32 سهماً.









وهبطت 6 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.95%، أعقبه قطاع النقل نسبة 1.34%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.66%، ثم قطاعي البنوك والخدمات بنسبة 0.56%، 0.09%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%.