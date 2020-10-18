تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.61% في ختام التعاملات

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:13 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث خسر مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.61% خاسراً 13.41 نقطة ليغلق عند مستوى 2181.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 134.2 مليون سهم محققة ما قيمته 91.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1816 صفقة لعدد 32 سهماً.


وهبطت 6 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.95%، أعقبه قطاع النقل نسبة 1.34%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.66%، ثم قطاعي البنوك والخدمات بنسبة 0.56%، 0.09%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%.
 
وقفز 13 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 14.60%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.21%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.79%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.1 مليون ورقة بقيمة 25.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.20%.

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