تراجع هامشي بمؤشر سوق البحرين في ختام التعاملات

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:10 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.06% خاسراً 0.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيممة 481.1 ألف دينار بحريني.

 وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.91% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.66%، وهبط سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين، شركة ناس بنسبة 0.52%، 9.26%، على التوالي.
 
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.72% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 3.85%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.19%.
 

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