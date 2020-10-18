تراجع هامشي بمؤشر سوق البحرين في ختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.06% خاسراً 0.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيممة 481.1 ألف دينار بحريني.





وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.91% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.66%، وهبط سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين، شركة ناس بنسبة 0.52%، 9.26%، على التوالي.