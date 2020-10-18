فرنسا تخصص 470 مليار يورو لمواجهة تداعيات كورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:42 م
بوابة الفجر
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قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في حوار تلفزيوني اليوم إن أساسيات الاقتصاد الفرنسي قوية، مضيفا أن الدولة سوف تبذل كل ما في وسعها لانعاش النشاط الاقتصادي في ظل تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لو مير القول إن الحكومة خصصت 470 مليار يورو ( 551 مليار دولار) منذ مارس الماضي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، مشيرا إلى أنه سوف يتم تخصيص 100 مليار يورو إضافية من أجل الانفاق بحلول نهاية العام وفقا لـ "الألمانية".

وقال لومير " التحدي هو ضمان استمرار عمل الاقتصاد". وأوضح" علينا أن نوازن بين مكافحة فيروس كورونا وإعادة إطلاق الاقتصاد لأن الأزمة الاقتصادية لها تأثير اجتماعي قوي للغاية".

 

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