تسجيل أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا في ماليزيا

أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم الأحد، تسجيل 871 إصابة، وهي أعلى حصيلة يومية في ماليزيا حتى الآن.

وبحسب قناة روسيا اليوم، كشفت السلطات الصحية الماليزية، أن هذه الحصيلة هي الأكبر، بالنسبة لعدد الإصابات خلال 24 ساعة، منذ بدء الجائحة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 20498.

ورصدت الصحة الماليزية، سبع وفيات جديدة نتيجة الإصابة بكورونا، ليرتفع إجمالي عدد وفيات كورونا إلى 187، بعد فرض عمليات إغلاق مستهدفة هذا الشهر.

ويشهد العالم أرقاما قياسية على صعيد عدد الإصابات والوفيات في العديد من الدول، حيث جددت منظمة الصحة العالمية دعوتها للإلتزام التام بالإجراءات الصحية الوقائية كافة.