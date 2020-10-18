تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:03 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لكل المؤشرات  إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.86% خاسراً 49.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5685.82 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.98% خاسراً 62.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6314.93 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51% خاسراً 22.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4435.14 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.51% خاسراً 23.11 نقطة ليغلق عند مستوى 4496.46 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 333.5 مليون سهم بقيمة 50 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.2 ألف صفقة.


 وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.94%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.04%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.79%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والنفط والغاز بنسبة 0.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، فيما ارتفع قطاع المنافع وحيداً بنسبة 0.31%.
 
وجاء سهم شركة سنام العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.82%، يليه سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 9.74%، ثم سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 6.14%، فيما تصدر سهم بنك وربة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 5.68% يليه سهم شركة الفنادق الكويتية بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 4.90%.

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