بشرة خير.. فوز الأهلي "خارج ملعبه" على الوداد يمنحه اللقب الإفريقي

وضع فريق الأهلي قدمًا في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه أمس السبت، على حساب فريق الوداد المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما على استاد المركب الرياضي محمد الخامس، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وسجل ثنائية الأهلي في شباك الوداد المغربي، محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، بينما أضاف التونسي علي معلول الهدف الثاني بالدقيقة 62 من ركلة جزاء، ليقترب المارد الأحمر من النهائي الإفريقي قبل موقعة الإياب المقرر لها 23 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة.





فوز الأهلي "خارج ملعبه" في نصف النهائي الإفريقي يعد بمثابة "بشرة خير" للفريق الأحمر، حيث سبق وتكرر هذا الأمر "مرتين" فقط خلال تاريخ مشاركات الفريق الإفريقية ونجح في النهاية خلالهما في التتويج باللقب القاري وجاءت كالتالي:-





- 2005:





فاز الأهلي "خارج ملعبه" على غريمه الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد الكلية الحربية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2005 وكانت مباراة الأبيض، وكرر فوزه في مباراة الإياب بثنائية نظيفة، وتأهل لملاقاة النجم الساحلي في النهائي وفاز عليه 3-0 في مجموع المباراتين وتوج باللقب.





- 2014:





تغلب الأهلي على نظيره القطن الكاميروني بهدف دون مقابل في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقي عام 2014 في المباراة التي جمعتهما بالكاميرون، وكرر انتصاره في مباراة الإياب بنتيجة 2-1 وصعد لملاقاة فريق سيوي سبورت الإيفواري في النهائي وخسر ذهابا 2-1، وفاز إيابا 1-0 وتوج بلقب البطولة أيضًا.









*** بعد فوز الأهلي "خارج ملعبه" على الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمس السبت، هل يواصل مشواره في البطولة ويتأهل للنهائي الإفريقي ويتوج باللقب القاري مثلما حدث عامي 2005، 2014، أم يواصل المارد الأحمر ابتعاده عن الأميرة السمراء؟ ***



