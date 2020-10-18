المقاولون العرب يوضح حقيقة مفاوضات أحمد الشيخ

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد علاء عبد الغني المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب أن الفريق يحتاج للتعاقد مع ثلاثة لاعبين بحد أقصى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وفي تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر الذي يقدمه أحمد حسن على راديو مصر قال عبدالغني: " أشكر اللاعبين والجهاز الفني على الوصول لبطولة الكونفدرالية الافريقية الموسم القادم ".


وتابع: "الموسم القادم سيكون صعب للغاية ويجب علينا أن نواصل التركيز قبل مباراة بيراميدز الأخيرة في بطولة الدوري خاصةً أن الفريق لم يحسم أي صفقة لسد العجز في بعض المراكز".


وعن ضم أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي أكد عبدالغني: "لم يتم طرح أحمد الشيخ لاعب الأهلي تماماً لكن تم طرح أسماء بعض اللاعبين الشباب للحصول على خدماتهم مثل شادي رضوان وعربي بدر وكذلك محمد فخري".

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