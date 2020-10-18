مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.08% في ختام التعاملات

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% رابحاً 7.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8560.81 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.1% خاسراً 14.88 نقطة ليغلق عند مستوى 14628.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 415.1 مليون سهم بقيمة 9.2 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 6.71%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.21%، يليه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.16%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.57%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.84%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.82%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.58%.

وقفز 120 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 9.75%، ثم سهم "تعليم ريت" بنسبة 9.29%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 8.59%، فيما تراجع 65 سهماً على رأسها سهم "زين السعودية" بنسبة 4.87%، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 3.37%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 2.70%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 448.4 مليون ريال سعودي.



