البورصة تخسر 6.5 مليار جنيه في ختام التعاملات .. وهبوط 121 سهم

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:48 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات، معوجود متاجرات العكسية بالبيع اولا ثم إعادة الشراء مع التراجعات وتسبب ذلك في هبوط نحو 121 سهم .


وخسر رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه، ليغلق عند 624.244 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 11185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2105 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13059 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4262 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2869 نقطة.



وبالنسبة للتداولات، فقد سجلت البورصة المصرية تداولات بحوالي 838.6 مليون جنيه ، بأحجام تداول وصلت لـ 257.6 مليون ورقة منفذة علي عدد 31.6 ألف عملية بيع وشراء .

وقد تم التداول علي عدد 184 شركة ارتفع منها 40 شركة وانخفض 121 شركة وإستقر نحو 23 شركة .


وعن تعاملات المستثمرين في البورصة  ، فقد إتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع بحوالي 938.6 مليون جنيه ، بينما إتجهت تعاملات  المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بحوالي 929.3 مليون جنيه و 9.2 مليون جنيه.

وإستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 78.6 % من إجمالي التعاملات ، فيما إستحوذت تعاملات الأجانب والعرب علي نسبة 19.7% و1.6% علي التوالي.

وإستحوذت تعاملات المؤسسات علي نسبة 75.9% والأفراد علي نسبة 24% من إجمالي التعاملات ، وذلك طبقاً لما ورد بالموقع الرسمي للبورصة المصرية .

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