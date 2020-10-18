اعرف مصير ترامب حال خسارته الانتخابات الرئاسية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:43 م
ترامب
ترامب
وكالات
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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عما سيفعله إذا خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

 

وقال ترامب، أثناء تجمع انتخابي في مدينة ماكون بولاية جورجيا في الولايات المتحدة، إنه قد يضطر إلى "مغادرة البلاد" إذا خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

 

وأضاف ترامب، أنه سيكون تحت ضغط كبير إذا خسر أمام أسوأ مرشح للانتخابات في تاريخ انتخابات الرئاسة.

 

ولفت ترامب، إلى أنه قد يضطر إلى مغادرة البلاد، في خضم توجيه انتقادات إلى بايدن باعتباره "أسوأ مرشح في التاريخ السياسي" للبلاد على حد تعبيره.

 

ووبحسب قناة سكاي نيوز عربة، لا يتوقف ترامب وبايدن عن توجيه الاتهامات إلى بعضهما البعض في قضايا عدة، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

 

واعتبر كثيرون تصريح ترامب "مجرد نكتة"، ووقالوا إنه لا يخرج عن سياق الدعاية الانتخابية التي استدت مع قرب موعد الانتخابات.

 

من جانبه، حذر بايدن، السبت، من أنه في حالة بقاء الرئيس ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة ستظل مرتفعة، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

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