مرتفع جوي وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الإثنين، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في ساعات الأولي من الصباح علي وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، مشددة علي توخي الحذر اثناء قيادة السيارات.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الإثنين طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل علي السواحل الشمالية.



وأكدت الهيئة أن جنوب سيناء يشهد طقس مائل للحرارة بينما يشهد جنوب وشمال الصعيد طقس حار.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد فيما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الإثنين والتي تتمثل في شبورة كثيفة علي السواحل الشرقية ووسط سيناء مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة 30% علي أقصي غرب البلاد، والرياح تنشط احيانا علي القاهرة وجنوب سيناء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية شرقية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة غدًا الإثنين، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 30.

