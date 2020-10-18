الأهلي يطمئن على مروان محسن بعد إصابته أمام الوداد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
يطمئن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حالة مروان محسن مهاجم الفريق خلال المران القادم بعد غدٍ الثلاثاء.


واشتكى مروان محسن من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام نظيره الوداد المغربي التي أقيمت أمس السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.


ويسعى الجهاز الفني إلى الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين استعدادا لمباراة العودة أمام الوداد يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل على ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مروان محسن دوري أبطال افريقيا الوداد الاهلي

أخبار تهمك

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأشعة تحدد حجم إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 18 ساعة

عمر ربيع ياسين يكشف سر تألق الأهلي أمام الوداد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ يوم

البدري يضع شرطا لضم نجم الزمالك للمنتخب

منذ ساعتين

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 7 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

الخطيب يوجه رسالة جديدة للاعبي الأهلي بعد الفوز على الوداد

منذ نصف ساعة

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ ساعة و 6 دقيقة

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأهلي يطمئن على إصابة مروان محسن

عاجل - الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق

تعرف على سر استبعاد ثنائي الأهلي من مواجهة بيراميدز

موسيماني يشرح للاعبي الأهلي خطة عبور موقعة الواد في محاضرة فيديو

بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:52 م

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

01:57 م

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»