الأهلي يطمئن على مروان محسن بعد إصابته أمام الوداد

يطمئن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حالة مروان محسن مهاجم الفريق خلال المران القادم بعد غدٍ الثلاثاء.









واشتكى مروان محسن من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام نظيره الوداد المغربي التي أقيمت أمس السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.









ويسعى الجهاز الفني إلى الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين استعدادا لمباراة العودة أمام الوداد يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل على ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.



