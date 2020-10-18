الأهلي يطمئن على مروان محسن بعد إصابته أمام الوداد
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:39 م
علي نبوي
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يطمئن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حالة مروان محسن مهاجم الفريق خلال المران القادم بعد غدٍ الثلاثاء.
واشتكى مروان محسن من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام نظيره الوداد المغربي التي أقيمت أمس السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
ويسعى الجهاز الفني إلى الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين استعدادا لمباراة العودة أمام الوداد يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل على ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.
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