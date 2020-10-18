راحة سلبية للاعبي الأهلي لمدة ٤٨ ساعة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة بعد العودة من المغرب عقب مباراة الوداد التي حسمها الفريق لصالحه بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات عصر الثلاثاء المقبل على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الإياب التي تقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.





وكانت بعثة الفريق قد عادت إلى القاهرة صباح اليوم على متن طائرة خاصة في رحلة طيران استغرقت حوالي ٥ ساعات.



