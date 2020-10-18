فخص طبي لكهربا في الأهلي

يخضع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي في مران الفريق بعد غدٍ الثلاثاء بملعب مختار التتش بالجزيرة.





ويخضع كهربا لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري.





يذكر أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يعود الفريق إلى التدريبات عصر الثلاثاء؛ استعدادا للقاء العودة يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.



