فخص طبي لكهربا في الأهلي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
يخضع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي في مران الفريق بعد غدٍ الثلاثاء بملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويخضع كهربا لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري.

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يعود الفريق إلى التدريبات عصر الثلاثاء؛ استعدادا للقاء العودة يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ يوم

البدري يضع شرطا لضم نجم الزمالك للمنتخب

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عمر ربيع ياسين يكشف سر تألق الأهلي أمام الوداد

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ ساعتين و 11 دقيقة

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يوجه رسالة جديدة للاعبي الأهلي بعد الفوز على الوداد

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأشعة تحدد حجم إصابة نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 10 ساعة

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:52 م

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

12:49 م

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد

01:57 م

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»