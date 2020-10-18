" كوع " ميسي يثير غضب جماهير برشلونة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أثار الإعتداء على الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال مواجهة الأمس أمام فريق نادي خيتافي والتي خسرها البلوجرانا بهدف واحد مقابل لا شيء لحساب مباريات الجولة السادسة من الليجا غضب جماهيري كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.


وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن الضربة التي وجهها نيوم نجم خيتافي لميسي في الشوط الأول أشعلت غضب الجمهور الكتالوني الذي أكد أن التدخل قبيح وكان يجب معاقبة اللعب بالخروج مطروداً بسبب العنف الذي إتبعه مع أفضل لاعب في العالم.


وكتب خوان لابورتا رئيس النادي السابق أن الضربة التي تعرض لها ميسي كان يتوجب على الحكم إخراج البطاقة الحمراء على الفور لكن يجب أنه كان منزعجاً من خسارة الريال لذلك لم يركز معنا.

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ميسي خيتافي برشلونة الدوري الاسباني

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