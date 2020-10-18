سميرة عبد العزيز تؤدى اليمين الدستورية اليوم فى أولى جلسات مجلس الشيوخ

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أدت الفنانة سميرة عبد العزيز اليمين الدستورية نائباً لمجلس الشيوخ، فى أولى جلسات المجلس اليوم، وذلك بعد تعيينها من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.









وبدأ مجلس الشيوخ المصرى، اليوم الأحد وتولى السيد جلال هريدى رئاسة المجلس مؤقتاً كأكبر الأعضاء سنا.







فى سياق آخر آخر أعمال سميرة عبد العزيز، "القمر آخر الدنيا"، وهو مسلسل يقع فى إطار اجتماعى رومانسى، ويشارك فى بطولته، كل من الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.