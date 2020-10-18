رسميًا.. أحمد جابر يقود العرض السعودي فنياََ



حضر جلسة التوقيع، الدكتور سلطان العريفي نائب رئيس مجلس الاداره، ويحي عبدالله اليحيي سكرتير النادي، وجاء التعاقد لمدة موسم قابل للتجديد.



ويضم الجهاز الفني لفريق العرض السعودي، أحمد جابر مديرا فنيا، محمود حسين مدرب مساعد، محمود عثمان مدىر إداري، وإبراهيم سلامة علاج طبيعي .



يذكر أن نادي العرض الرياضي السعودي سبق له الصعود لدوري القسم الثاني عام2009 على يد الكابتن جابر عبد العزيز المدير الفني السابق لنادي الألومنيوم، ووالد المدير الفني الحالي لنادي العرض احمد جابر عبد العزيز، كما سبق للفريق التأهل لدوري الترقي للقسم الثاني ثلاث مواسم ولم يحالفه الحظ.



وبدأ جابر عبدالعزيز لاعبا بناشئين الألومنيوم ثم تدرج حتى فريق الدرجة الأولى والذي استمر معه لمدة 4 مواسم حتى جاء عرض نادي المقاولون العرب، والذي لعب له لمدة موسمين ثم انتقل لنادي سيراميكا كليوباترا، ثم عاد بعدها لنادي الألومنيوم على سبيل الاعارة، ثم أعلن اعتزاله اللعب بسبب الإصابة وبدأ مشواره التدريبي بقطاع ناشئين نادي سيراميكا كيلوباترا الوافد الجديد للدوري الممتاز المصري، لياتي تعاقده مؤخرا مع نادى العرض السعودي.

أعلن مجلس إدارة نادي العرض السعودي، برئاسة عبد الله عبد الرحمن اليحيي، تعاقده مع احمد جابر عبد العزيز لاعب الألومنيوم والمقاولون وسيراميكا السابق، لقيادة الفريق فنيا خلال الفترة المقبلة، بدوري الدجة الثالثة السعودي.