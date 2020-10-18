التموين: غرامة 10 آلاف جنيه لعدم تقديم فاتورة للمستهلك (فيديو)

قال أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، إن هناك تعاون بين الجهات الرقابية لضمان وصول السلع للمستهلك مطابقة للمواصفات وبحالة جيدة ومعلومة المصدر وبجودة عالية.





وأضاف "مخيمر"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر2"، اليوم الأحد، أن جائحة كورونا تسبب في حالة ركود شديدة بالأسواق، معقبًا: "متوقع أن يكون هناك موجة ثانية لكورونا ولكن عاملين حسابها"، مشددًا على أن هناك حملات استباقية ودورية لضبط الأسعار في الأسواق وعدم استغلال المواطنين من قبل التجار.





وأوضح رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، أن قانون حماية المستهلك يلزم التاجر بتقديم فاتورة للمشتري للحفاظ على حقوقه، ونص على فرض غرامة 10 آلاف جنيه على التاجر الممتنع عن تقديم فاتورة، مشيرا إلى أن الفاتورة يوجد بها رقم مسلسل لكل مستهلك، وبها سجل تجاري وبطاقة ضريبية وعنوان المحل لضمان استبدال أو إرجاع السلع التي يوجد بها عيوب.





وقال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الذي أصدره رئيس الجمهورية آخر عام 2018 يعد من أقوى قوانين حماية المستهلك على مستوى العالم بشهادة الاتحاد الأوروبي، وتفعيله مسئولية الجهاز.





وأشار "فرج"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه دورهم لا يقتصر فقط على حل المشكلات، بل الأهم توعية المستهلك والمصنع بحقوقهم ووجباتهم، منوها بأنهم يعملون على حل المشكلة بشكل فوري بمجرد تلقيها.



