المرصد السوري يعلق على وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:20 م
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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قال المرصد السوري، اليوم الأحد، إن وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ حال دون إرسال تركيا لدفعة مرتزقة إلى أذربيجان تتألف من 400 مقاتل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

أكد المرصد السوري، أن تركيا تستعد لنقل 400 من المرتزقة السوريين من فصائل السلطان مراد وغيرها إلى أذربيجان.

 

وأوضح المرصد السوري، أن المخابرات التركية تجد صعوبة في إقناع المزيد من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان.

 

 

 

وفي وقت سابق، أعلن المرصد السوري، ارتفاع عدد قتلى المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى أذربيجان إلى 119.

 

واتهم اتهم رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، تركيا بإرسال آلاف المرتزقة السوريين إلى المنطقة، مضيفا أن ضباط الجيش التركى متورطون بشكل مباشر في قيادة الهجوم في أذربيجان، كما اتهم باشينيان تركيا بدعم الجيش الأذربيجاني بطائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية أخرى وبإرسال مستشارين عسكريين و"مرتزقة وإرهابيين" إلى إقليم ناجورني كاراباخ، مؤكدا أن لديهم أدلة على ذلك، وقال: "إنهم يستخدمون طائرات مسيرة وطائرات مقاتلة من طراز إف 16 تركية، لقصف مناطق مدنية في كاراباخ العليا".

 

وقال رئيس وزراء أرمينيا إن الجيش التركى يقود بشكل مباشر هجوما لقوات أذربيجان على القوات الأرمينية في إقليم ناجورنو كاراباخ.

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