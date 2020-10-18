يحيى الفخراني يؤدى اليمين الدستورية اليوم فى أولى جلسات مجلس الشيوخ

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أدى الفنان يحيى الفخراني اليمين الدستورية نائباً لمجلس الشيوخ، فى أولى جلسات المجلس اليوم، وذلك بعد تعيينه من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.







وبدأ مجلس الشيوخ المصرى، اليوم الأحد وتولى السيد جلال هريدى رئاسة المجلس مؤقتاً كأكبر الأعضاء سنا.







فى سياق آخر يواصل الفنان يحيى الفخراني تصوير مسلسله الجديد "زكى نجيب ذركش"، الذى من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني القادم 2021.