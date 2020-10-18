كارول سماحة تتوعد جمهورها بمفاجآت سارة خلال الفترة المقبلة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص المطربة كارول سماحة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.




ونشرت كارول سماحة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها، وعلقت قائلة "رغم كل الظروف التي تحيط بنا استثمر طاقتى فى هذه المرحلة بالعمل على أفكار جديدة والتركيز على المرحلة المقبلة التى اوعدكم بأنها ستكون مليئة بالمفاجات السارة".



يذكر أن أغنية "مش هعيش"، أخر أعمال الفنانة كارول سماحة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويرها مع الفنان جاد شويري في فرنسا.

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