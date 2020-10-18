محمد شاهين يطرح"100 هزة" عبر"يوتيوب"











الأغنية من انتاج لايف ستايلز ستوديوز ومن كلمات حسام سعيد الحان احمد ابو زيد توزيع زووم، والفيديو كليب من اخراج عادل سرحان.















وتقول كلمات الأغنية الأرض إتهزت ١٠٠ هزه وانت معدي عليها قصادي لفت بيا الدنيا ف لحظه واللي حصل فيا ده مش عادي قولي منين جيتلي وفين رايح وياريت يا حبيبي تفهمني موقف قلبي انا منك واضح طب ايه موقف قلبك مني.. لو عايز وقت تفكر فيه أنا من إيدك دي لإيدك دي بالي طويل جدًا على فكره.



طرح المطرب محمد شاهين، أغنية جديدة تحت عنوان"100 هزة" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".