المركزي العراقي ينفى تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
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نفى البنك المركزي العراقي اليوم تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار. مؤكدا أن سعر الصرف ثابت ولم يتغير.

وقال البنك المركزي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "التصريحات التي انتشرت مؤخرا بخصوص (تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار) تمثل وجهة نظر من صرح بها ولا تمثل الموقف الرسمي للبنك المركزي وقد رافق ذلك عددا من الشائعات التي أطلقها المضاربون وهو ما أثر على السعر (مؤقتا)".

وأوضح أن "سعر الصرف ثابت ولم يتغير وأن سياسته النقدية واضحة وشفافة". مبينا أن احتياطياته من العملة الأجنبية "جيدة جدا" وفقا لجميع المؤشرات الدولية وبما يمكنه من تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد. ودعا البنك المركزي وسائل الإعلام إلى اعتماد المصادر الخاصة بالبنك حصرا بهذا الخصوص.

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