علي خلف الله يتألق ويحرز ذهبية ١٠٠ فراشة بكأس مصر للسباحة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:00 م
على خلف الله
على خلف الله
الفجر الرياضي
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حقق على خلف الله بطل السباحة العالمى ذهبية ١٠٠ فراشة في منافسات كأس مصر للعمومي والتى أقيمت صباح اليوم بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة.

وحقق خلف الله المركز الأول تلاه خالد عبد الناصر في المركز الثانى وعبد الرحمن سامح في المركز الثالث
ومن جانبه أكد خلف الله السباح الوحيد المتأهل لطوكيو حتى الآن أن البطولة تشهد منافسات قوية خاصة في منافسات العمومي مؤكدا أنه وضع نصب عينيه المشاركة في هذه البطولة كونها الأولى بعد استئناف النشاط بسبب أزمة كورونا.

وأعرب اللاعب عن سعادته بتحقيق هذه الميدالية مؤكدا على شكره لياسر ادريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة والى مسئولو بنك القاهرة وروابط الرياضية على دعمهم الكامل.

وكان خلف الله قد حقق ذهبية السباحة على الظهر وفضية ٥٠ متر فراشة قبل أن يفوز اليوم بذهبية ١٠٠ فراشة

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على خلف الله السباحة

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