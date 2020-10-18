عمر ربيع ياسين يكشف سر تألق الأهلي أمام الوداد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:56 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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يرى الإعلامي عمر ربيع ياسين أن الأهلي كان أفضل كثيرا من نظيره الوداد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" الأهلي قدم مباراة كبيرة، رغم الغيابات العديدة، لكن الذين شاركوا في المواجهة تألقوا بشكل كبير خصوصا الثنائي أيمن أشرف وياسر إبراهيم، كما ظهر محمد هاني بمستوى جيد".

وأضاف: "علي معلول واحد من نجوم المباراة أيضًا، وتألق دفاعيا وهجوميًا، ومحمد الشناوي أنقذ ركلة جزاء، وهو واحد من أهم حراس قارة إفريقيا، وحصل على جائزة أحسن لاعب في المباراة".

وواصل:" السولية وديانج ثم حمدي فتحي في الشوط الثاني وكذلك أفشة قدموا مباراة كبيرة في ظل الضغط العالي على لاعبي الوداد، ونجح الأخير في تسجيل هدف بفضل الضغط على الخصم، كما بدأ مستوى جونيور أجايى مستواه في تحسن شديد بعد تولي موسيماني المسئولية".

وأكمل: "موسيماني يعامل اللاعبين من الناحية النفسية بشكل جيد، وهو ما وضح على وجوه بعض اللاعبين، الجميع يعلم قيمة النادي الأهلي جيدًا".

وأكد: "الوداد لم يكن له أي تواجد في المباراة، حتى لو لم يغيب أي لاعب عنهم، فأن الأهلي امتلك الروح والشخصية، واستطاع تحقيق الفوز في ظل الظروف الصعبة، والأهلي دائما بمن حضر، واختيار موسيماني كان رائعًا من جانب لجنة التخطيط ومحمود الخطيب".



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