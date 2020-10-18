موسيماني يوضح سبب غياب احمد فتحي عن لقاء الوداد
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:57 م
محمد أيمن
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أثار غياب الدولي أحمد فتحي عن تشكيلة النادي الأهلي الأساسية ضد الوداد المغربي في المباراة التي جمعت الفريقان يوم أمس السبت تساؤلات عديدة من جانب جماهير القلعة الحمراء خاصةً أن فتحي واحد من مكامن القوة في الفريق.
وقال موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء أن أحمد فتحي مُفيد في جميع المراكز التي يلعب بها لكنه سيعتمد على اللاعبين المستمرين معه في القائمة في ظل رحيل " الجوكر " عن صفوف القلعة الحمراء وإنتقاله لبيراميدز بنهاية مباريات الدوري المصري.
في الوقت الذي يقتنع به الجنوب أفريقي بخدمات محمد هاني وظهرت بوادر ذلك على مردود اللاعب في المباراة التي حسمها الاهلي على حساب الوداد بهدفين مقابل لا شيء على ملعب إستاد مركب محمد الخامس قبل موقعة الإياب التي تقام السبت الجمعة القادمة.
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