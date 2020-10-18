محافظ الفيوم: غرف مخصصة لعزل حالات اشتباه كورونا بالمدارس (فيديو)

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الاستعداد للعام الدراسي الجديد بدأ بمختلف الجهات التعليمية سواء التربية والتعليم والجامعة والأزهر باجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الماضي لتنظيم العمل طبقًا للبروتوكولات المتفق عليها بين التعليم والصحة.





وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن اليوم شهد جولات مكثفة من كافة القائمين على العملية التعليمية للتأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي وتوافر أدوات الحماية الشخصية، مع التأكد من وجود زائرة صحية بكل مدرسة، مع التأكيد على توافر خدمات الإنترنت بجميع أنحاء المحافظة والعمل على حل أي مشكلات تطرأ.





وتابع محافظ الفيوم، أن دخول فصل الشتاء يكون مصاحب بارتفاع معدلات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، ومن المهم التشخيص المبكر وعدم الدفع بالأبناء للمدارس عند إصابتهم بأعراض تشبه أعراض الإصابة بكورونا، منوهًا بأن جميع المدارس مغطاة بزائرات صحيات، وهناك غرف خاصة بالفحص الظاهري وادوات الفحص الظاهري مثل الكواشف الحرارية، وغرف لعزل أي حالات اشتباه بكورونا لحين عرضها على الطبيب.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و6109 حالات وفاة.



