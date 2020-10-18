رويس يستخدم " الهواية المُفضلة " في إنقاذ بوروسيا دورتموند

تمكن الدولي الألماني ماركو رويس من قيادة فريقه بوروسيا دورتموند الألماني لتحقيق الفوز على هوفنهايم بعد أن حل بديلاً من على مقاعد البدلاء.









ونجح رويس في تسجيل هدفه الأول في الدوري الألماني منذ شهر فبراير الماضي بعد تعرضه لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة زمنية طويلة.









وإستخدم رويس الهواية المفضلة له وهي التسجيل في أول مباراة يخوضها بعد العودة من الإصابة وهي التي دائماً ما تتكرر معه لينجح في وضع فريقه في المركز الثالث على سلم ترتيب البوندسليجا.



