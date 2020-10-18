قبل مواجهة الزمالك.. الكشف عن هوية ثنائي الرجاء المصاب بفيروس كورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يفقد فريق الرجاء المغربي، جهود ثنائي الفريق، خلال اللقاء الذي يجمعه مع الزمالك، ضمن منافسات دور أبطال إفريقيا بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

ووفقا لما ذكره موقع le360 سبور المغربي أن الثنائي المصاب بفيروس كورونا ضمن صفوف الرجاء البيضاوي هما  أيوب نناح ومحمد زريدة، بعد أن أكدت نتائج الفحوصات إيجابية التحاليل الخاصة بهما.

وسبق وذكر الرجاء في بيان رسمي أن المسحة التي خضع إليها لاعبو الفريق وجهازه الفني والإداري قد أثبتت سلبية جميع العينات فيما عدا ثنائي الفريق الذي سيخضع للبرتوكول الصحي لفيروس كورونا.

ويستضيف الرجاء المغربي نظيره الزمالك، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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