مانشستر يونايتد يفاجئ بوجبا بقرار جديد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد قرر تفعيل البند في عقد الفرنسي بول بوجبا بشأن تمديد تواجده مع الشياطين الحمر لمدة موسم إضافي.

وانضم بوجبا لمانشستر يونايتد في صيف عام 2016، قادمًا من نادي يوفنتوس 89 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب تقارير صحفية، فإن مانشستر يونايتد قرر تمديد عقد بوجبا، قبل تصريحات اللاعب خلال تواجده مع المنتخب الفرنسي بأنة يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد.

ورد النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على أنباء انتقال بوجبا لريال مدريد، قائلا: "بول هو لاعب فريقنا وسيستمر معنا لعامين قادمين، وهو بالتأكيد يركز تماما على تقديم أفضل ما لديه معنا، ونحن ننتظر أفضل أداء من بوجبا".

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