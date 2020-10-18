رورديجيز يدون رقما مميزا مع إيفرتون

يواصل النجم الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب فريق إيفرتون، الابداع في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت قيادة المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق.





وتعادل إيفرتون أمام ليفربول يوم امس بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وساهم خاميس في هدف إيفرتون الأول، عندما رفع رودريجيز كرة أمام المرمى، ارتقى لها المدافع مايكل كين ولعبها برأسه في الشباك، بعدما فشل أدريان حارس ليفربول في التعامل معها في الدقيقة 19 من الشوط الأول.





وبحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن هذا هو الهدف السادس الذي يساهم رودريجيز في تسجيله منذ بداية الدوري هذا الموسم، بواقع 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة.





وتابعت الشبكة، أنه لا يوجد أحد يتفوق على رورديجيز في هذه الناحية، سوى نجم توتنهام هاري كين بواقع 9 أهداف، وزميله الكوري الجنوبي بارك جي سونج 7 أهداف.













