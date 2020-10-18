الخطيب يوجه رسالة جديدة للاعبي الأهلي بعد الفوز على الوداد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
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وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسالة جديدة للاعبي الفريق الأول عقب الفوز يوم امس السبت على الوداد المغربي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطلب رئيس الأهلي من جميع اللاعبين نسيان نتيجة الفوز على الوداد المغربي في لقاء الذهاب وذلك من أجل التفكير في المباراة الصعبة باستاد القاهرة بموقعة الإياب.

وشدد الخطيب على أن الوصول للمباراة النهائية لم يتحقق بعد لوجود شوط ثاني في القاهرة بالرغم من الفوز بمباراة الذهاب.

وأكد رئيس نادى الأهلى ضرورة احترام المنافس والاستعداد له بكل قوة فى لقاء الإياب والاستمرار فى تحقيق الانتصارات الإفريقية حتى حصد اللقب.

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