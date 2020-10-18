نائب محافظ الجيزة توجه برفع القمامة بنفق دائري نزلة المساكن بفيصل





جاء ذلك في استجابة سريعة لأهالي منطقة كفر طهرمس والتي نشرت عبر بوابة الفجر.





وتشكر الفجر، نائب المحافظ لسرعة الاستجابة.





ونشرت الفجر في وقت سابق استغاثة عدد من أهالى منطقة كفر طهرمس بفيصل، من انتشار القمامة أسفل نفق دائري المساكن مما يعوق حركة السير داخل النفق ويؤدى إلى ظهور الحشرات والروائح الكريهة، خصوصا وأن النفق هو المخرج الوحيد فى المنطقة والذى يربط بين كفر طهرمس ومنطقة المنشية.



وناشد المواطنون منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، والأحياء المختصة، باتخاذ اللازم والتوجيه بوضع صناديق قمامة فى مكان مخصص لذلك بعيد عن النفق نظرا لعدم وجود صندوق واحد فى تلك المنطقة مما يدفع البعض لإلقاء القمامة أسفل النفق، مع تطبيق القانون.





وجهت الأستاذة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، برفع القمامة المنتشرة داخل نفق نزلة دائري المساكن بمنطقة كفر طهرمس بفيصل.