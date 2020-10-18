تراجع ارباح "بنك فيصل الإسلامي" بنسبة 35.7% خلال أول 9 شهور من 2020

أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، عن القوائم المالية خلال التسعة أشهر الاولى من 2020، حيث أسفرت النتائج عن تراجع أرباحه بنسبة 35.74 % على أساس سنوي.









وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه حقق أرباحاً بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 2.05 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2019.





وحقق البنك إيرادات بلغت 6.89 مليار جنيه خلال الفترة السابق ذكرها ، مقابل إيرادات بلغت 6.9 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.





وحققت البنك عن النصف الأول من العام الجاري صافي ربح مجمع بلغ 826.55 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتراجع صافي دخل البنك من العائد خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.02 مليار جنيه، مقابل 2.12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



