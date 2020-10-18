هلكنبرج: ريد بول الخيار الأفضل لي خلال بحثي عن العودة إلى فورمولا وان

يرى نيكو هلكنبرج أن فريق ريد بول يعتبر الخيار الأفضل بالنسبة له في ظل استمرار مساعيه للعودة إلى مضمار بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 في الموسم المقبل.





وقال هلكنبرج لصحيفة "بيلد ام سونتاج" الألمانية اليوم الأحد "عندما يتعلق الأمر بالسيارة فهو الخيار الأفضل، الأكثر جاذبية".





وجود ماكس فيرستابن إلى جواره في ريد بول يشكل تحديا كبيرا، لكن هلكنبرج لديه الشغف لمعرفة كيف سيسير الأمر.





وأوضح هلكنبرج "أود اكتشاف الأمر، أن أقيس نفسي أمامه، لنرى إذا كان الأمر سيصل لهذه المرحلة".





وفي الموسم الحالي لجأ فريق ريسينج بوينت إلى هلكنبرج كبديل طوارئ خلال ثلاثة سباقات جائزة كبرى، حيث حل كبديل لسيرخيو بيريز في سباقين في سيلفرستون بإنجلترا عندما أصيب السائق المكسيكي بفيروس كورونا خلال شهري يوليو وأغسطس.





وبعد ذلك شارك هلكنبرج بدلا من لانس سترول خلال سباق نوربرجرينج في ألمانيا يوم 11 أكتوبر الجاري بعد إصابة سترول بحالة إعياء.





وخسر هلكنبرج مقعده في رينو بمجرد انتهاء عقده في العام الماضي ولم تسنح له فرصة الانضمام لفريق أخر.





ومنذ ظهوره الأول في فورمولا-1 في 2010 عبر بوابة ويليامز شارك السائق الألماني في 179 سباق جائزة كبرى لكنه لم يصعد على منصة التتويج بعد.



