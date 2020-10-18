موسيماني يكشف طبيعة إصابة أفشة ومروان أمام الوداد
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:30 م
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كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق للفريق الأول بالنادي الأهلي عن تشخيص إصابة ثنائي الفريق محمد مجدي أفشة ومروان محسن خلال مباراة الوداد يوم أمس.
وشهدت مباراة الاهلي والوداد يوم امس التي حسمها المارد الاحمر بهدفين دون رد إصابة الثنائي مروان محسن ومحمد مجدي أفشة.
وقال موسيماني في تصريحاته: "مباراة الامس شهدت تعرض مروان محسن للإجهاد في عضلة السمانة، وأيضا محمد مجدي أفشة الذي تعرض لكدمة في أحد الضلوع خلال المباراة، ومن ثم نسعى لإعداد أوراقنا بشكل جيد لمباراة العودة من أجل تحقيق هدفنا".
واضاف: "سعيد بعودة بعض اللاعبين من الإصابات كما حدث مع أحمد الشيخ ومحمود وحيد، وقريبا محمود كهربا الذي تعرض للإصابة في مباراة بيراميدز"