موسيماني يكشف طبيعة إصابة أفشة ومروان أمام الوداد

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق للفريق الأول بالنادي الأهلي عن تشخيص إصابة ثنائي الفريق محمد مجدي أفشة ومروان محسن خلال مباراة الوداد يوم أمس.





وشهدت مباراة الاهلي والوداد يوم امس التي حسمها المارد الاحمر بهدفين دون رد إصابة الثنائي مروان محسن ومحمد مجدي أفشة.





وقال موسيماني في تصريحاته: " مباراة الامس شهدت تعرض مروان محسن للإجهاد في عضلة السمانة، وأيضا محمد مجدي أفشة الذي تعرض لكدمة في أحد الضلوع خلال المباراة، ومن ثم نسعى لإعداد أوراقنا بشكل جيد لمباراة العودة من أجل تحقيق هدفنا".





واضاف: " سعيد بعودة بعض اللاعبين من الإصابات كما حدث مع أحمد الشيخ ومحمود وحيد، وقريبا محمود كهربا الذي تعرض للإصابة في مباراة بيراميدز"



