" طلعت مصطفي " تدرس مع المجتمعات العمرانية تطوير 5 فدان بالعاصمة الإدارية

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة اليوم ، أن التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مساحة 5 آلاف فدان في مدينة حدائق العاصمة، لازال قيد الدراسة من قبل المجموعة.

وحققت المجموعة خلال النصف الأول من 2020، أرباحاً بلغت 685.4 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 852.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وارتفعت إيرادات النشاط العقاري للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 3.3 مليار جنيه، مقابل إيرادات 3.03 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.





وتراجعت إيرادات النشاط الفندقي للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 323.87 مليون جنيه، مقابل إيرادات 784.36 مليون جنيه في النصف المقارن من العام السابق.





كما تراجعت إيرادات الأنشطة ذات طبيعة العائد الدوري والأنشطة الخدمية إلى 953.1 مليون جنيه، مقابل 1.12 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.



