ليفربول يحتفي بإنجاز صلاح التاريخي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نشرت الصفحة الرسمية لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة بعد دخول الدولي المصري محمد صلاح نادي المائة.


وجاء في تغريدة الريدز أن صلاح بات اللاعب رقم 17 الذي يسجل 100 هدف بقميص ليفربول حيث تمكن " مو " من وضع إسمه في قائمة بها أساطير مثل إيان راش الذي يتصدر القائمة برصيد 146 هدف.


يُذكر أن صلاح بات ثالث أسرع لاعب بصل لـ100 هدف في تاريخ الريدز بعد 159 مباراة وسبقه في ذلك روجر هانت بعد 144 مباراة وجاك باركينسون في 153 لقاء.

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محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

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