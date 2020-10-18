بإطلالة هادئة.. ريهام عبد الغفور تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ريهام عبد الغفور على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".


ونشرت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة هادئة، حيث اعتمدت على فستان ملون ومكياج خفيف أظهر جمال ملامحها، وعلقت قائلة"من فرح أختى وحبيبتي وصاحبتي".

يذكر أن ريهام عبد الغفور شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "زي الشمس" مع الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل.

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