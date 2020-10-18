البدري يضع شرطا لضم نجم الزمالك للمنتخب

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:59 م
حسام البدري
حسام البدري
الفجر الرياضي
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كشف حسام البدري مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم ، أن نجم الزمالك يأتي ضمن أولوياته للفترة القادمة ولكن بشرط وحيد.

وأضاف البدري في تصريحات لمراسل قناة الزمالك: "مصطفى محمد لاعب ‏مميز ولكن مثلما قلت انه يحتاج فقط للتطوير".‏

وأوضح:"مصطفى يمتلك امكانيات مميزة وعليه استغلالها بشكل أكبر".
وأنهى تصريحاته:"ليس معنى حديثي عن ضرورة تطوير اللاعب انه ‏خارج حساباتي، على النقيض مهاجم الزمالك ضمن حساباتي"‏.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي في التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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