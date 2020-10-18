البدري يضع شرطا لضم نجم الزمالك للمنتخب





كشف حسام البدري مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم ، أن نجم الزمالك يأتي ضمن أولوياته للفترة القادمة ولكن بشرط وحيد.





وأضاف البدري في تصريحات لمراسل قناة الزمالك: "مصطفى محمد لاعب ‏مميز ولكن مثلما قلت انه يحتاج فقط للتطوير".‏





وأوضح:"مصطفى يمتلك امكانيات مميزة وعليه استغلالها بشكل أكبر".

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وأنهى تصريحاته:"ليس معنى حديثي عن ضرورة تطوير اللاعب انه ‏خارج حساباتي، على النقيض مهاجم الزمالك ضمن حساباتي"‏.





ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي في التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



