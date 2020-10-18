البدري يضع شرطا لضم نجم الزمالك للمنتخب
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:59 م
الفجر الرياضي
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كشف حسام البدري مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم ، أن نجم الزمالك يأتي ضمن أولوياته للفترة القادمة ولكن بشرط وحيد.
وأضاف البدري في تصريحات لمراسل قناة الزمالك: "مصطفى محمد لاعب مميز ولكن مثلما قلت انه يحتاج فقط للتطوير".
وأوضح:"مصطفى يمتلك امكانيات مميزة وعليه استغلالها بشكل أكبر".
وأنهى تصريحاته:"ليس معنى حديثي عن ضرورة تطوير اللاعب انه خارج حساباتي، على النقيض مهاجم الزمالك ضمن حساباتي".
ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي في التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.