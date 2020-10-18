موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

سقط نادي يوفنتوس في فخ التعادل أمام فريق كروتوني، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





افتتح التسجيل لمصلحة كروتوني اللاعب سيمون نوانكو في الدقيقة 12، ثم تعادل يوفنتوس في الدقيقة 21 عن طريق ألفارو موراتا.





وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس عند النقطة 8 يحتل بها المركز الرابع، بينما يتواجد كروتوني في المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.





ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس الجولة المقبلة نظيره هيلاس فيرونا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.



