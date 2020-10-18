من داخل إحدى الطائرات.. أحدث ظهور لنجوى كرم

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تحرص الفنانة نجوي كرم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت نجوي كرم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بكمامة من داخل إحدى الطائرات، وعلقت قائلة"نحن بطريقنا من دبى لبيروت، منشوف وجكن بخير".



يذكر أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كان كليب "ملعون أبو العشق" الذي طُرِح في 11 أبريل الماضي، وحقق حتى الآن أكثر من 45 مليون مشاهدة، وهو من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسون.