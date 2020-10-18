من داخل إحدى الطائرات.. أحدث ظهور لنجوى كرم

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص الفنانة نجوي كرم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نجوي كرم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بكمامة من داخل إحدى الطائرات، وعلقت قائلة"نحن بطريقنا من دبى لبيروت، منشوف وجكن بخير".

يذكر أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كان كليب "ملعون أبو العشق" الذي طُرِح في 11 أبريل الماضي، وحقق حتى الآن أكثر من 45 مليون مشاهدة، وهو من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسون.

أخبار تهمك

البدري يضع شرطا لضم نجم الزمالك للمنتخب

منذ 35 دقيقة

وائل الإبراشي: أنا أول من هاجمت أسامة هيكل وقلت إنه وزير الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تعنت إثيوبي وتدخل إسبانيا.. أحدث تطورات ملف سد النهضة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ 41 دقيقة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 22 ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في التشكيل المتوقع للزمالك أمام الرجاء المغربي

منذ أقل من ساعتين

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

8 غيابات في صفوف الرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ ساعة و نصف

تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

منذ ساعة

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:52 م

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

07:52 ص

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

04:48 ص

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

10:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»