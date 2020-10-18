حبيب السياسى ينتهي من تسجيل أغنيته الجديدة "يانسيم"

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بعد نجاح أخر أغنايته التي اطلقها خلال الفترة الماضية، انتهى مؤخراً عندليب الإمارات الفنان حبيب الياسي، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "يا نسيم" من كلمات الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، ومن ألحان الياسي، وتوزيع إبراهيم السويدي، ماستر طيف عادل، انتاج واشراف عام شركة "إتش برودكشن" للمنتج الإماراتي علي الياسي، وتم التسجيل باستديوهات "إتش برودكشن"، في أبوظبي.

تعتبر أغنية "يانسيم" هي الثالثة في أقل من شهر للشركة، وهناك العديد من الأعمال الذي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، سواء للمطرب حبيب الياسي، أو عدد من المواهب الذي تم التعاقد معها بالفعل لإنتاج أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وعن الأغنية الجديدة "يانسيم" يقول الفنان حبيب الياسي: "بعد نجاح الأغنيتين الوطنيتين "ملهم دبي"، و"رمز السلام"، قررت عمل أغنية جديدة رومانسية وعاطفية وكانت تلك الأغنية، والذي جددنا التعاون فيها مع الشاعر الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، وحاولنا تصويرها على طريقة الفيديو كليب بإمكانيات بسيطة، ولكنها في نفس الوقت ستكون مفاجأة للجمهور.

ويضيف: "خلال الفترة المقبلة خاصة مع دخول فصل الشتاء سأركز في أعمالي على الأغنيات العاطفية والرومانسية، إلى جانب تقديم جلسات غنائية بالعود لمحبي العود والأغاني التراثية، وسأحاول بقدر المستطاع أن أقترب من جمهوري عن أي فترة مضت وأقدم لهم خلال الفترة المقبلة جرعة كبيرة من الأغنيات التي ينتظرونها مني.



من جانبه أوضح المنتج الإماراتي علي الياسي: "نتبع في شر كة "إتش برودكشن" هذه الفترة سياسة جديدة، من خلال ضخ عدداً من الأغنيات كل فترة، منها الوطني والرومانسي، والسريع، وغيرها من الأنواع، وستزداد تلك الأعمال خلال الفترة المقبلة بشكل كبير، وأخذنا على عاتقنا أيضاً تقديم الأعمال الشعبية التي تظهر ثقافتنا وموروثنا الإماراتي الذي بدء البعض في إهماله والإتجاه للأعمال الحديثة.

ويضيف الياسي: "رغم حالة الكساد الذي يمر بها سوق الأغنية على مستوى الوطن العربي بأكمله، إلا أننا كشركة إماراتية، قررنا أن نضخ عدد من الأعمال الغنائية خلال هذه الفترة، وعدم المبالاة لوضع السوق، وبالفعل لدينا أكثر من ستة أعمال جاهزة للتسجيل، وسيكون منها أعمال مصورة على طريقة الفيديو كليب، وليست لحبيب فقط وإنما لمواهب إماراتية وعربية جديدة.