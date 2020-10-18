عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

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رحلت عن عالمنا اليوم الموافق الأحد المطربة التونسية نعمة، عن عمر ناهز ال 84، بعد صراع طويل مع المرض.





يشار إلى أن "نعمة" هي من أبرز الفنانات في تونس، حيث واكبت دولة الاستقلال منذ سنة 1956، وتعتبر من أبرز الوجوه النسائية في الفن التونسي، رفقة الفنانة علية صاحبة أغنية "علي جرى".





حيث تجاوز رصيد "نعمة" الغنائي 360 أغنية، ولحّن لها أشهر الفنانين من تونس مثل خميس الترنان ومحمد التريكي وصالح المهدي وقدور الصرارفي وعبد الحميد ساسي، كما لحـّن لها سيــد مكاوي من مصر، وحسن العريبي من ليبيا وغيرهم.