بكلمات من الحب.. هند صبري تنعى المطربة التونسية نعمة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نعت الفنانة هند صبرى الفنانة التونسية الراحلة نعمة، التى قدمت مايقارب من 360 أغنية خلال مشوارها الغنائي.

حيث نشرت هند صبري عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة الراحلة نعمة، وعلقت قائلة"رحلت اليوم واحدة من أيقونات الفن التونسى والعربى، رحلت من أعطاها الاديب الكبير يوسف إدريس فنانة تونس الأولى.. الله ينعمك يانعمة".


وتعد "نعمة" هي من أبرز الفنانات في تونس، حيث واكبت دولة الاستقلال منذ سنة 1956، وتعتبر من أبرز الوجوه النسائية في الفن التونسي، رفقة الفنانة علية صاحبة أغنية "علي جرى".

ولدت الفنانة الراحلة في 27 فبراير 1936، وتنتمي إلى قرية "أزمور" شمال شرق البلاد، واسمها الحقيقي حليمة الشيخ، لكن الموسيقار التونسي صالح المهدي غيّر ااسمها ولقبها باسم فني "نعمة".

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